Maracay estrena servicios funerarios para el descanso eterno de las mascotas

Estos nuevos espacios abren su puerta para que las familias despidan con dignidad, a esos seres especiales que han dejado el plano terrenal pero que llevaran por siempre un lugar en su corazón

CIUDAD MCY.- En un hecho histórico para el estado Aragua en la gestión urbana y bienestar social, buscando ofrecer una alternativa respetuosa para las familias que enfrentan la pérdida tanto de sus mascotas como a los animales en situación de vulnerabilidad, se realizó la inauguración servicios crematorios y servicios funerarios de animales, en Cementerio Metropolitano de Maracay.

Este espacio nace de la necesidad y petición de los aragüeños de despedir con dignidad, a estos seres especiales que han formado parte de las familias y que llevaran por siempre un lugar en su corazón.

El proceso se centra en servicios de cremación individual, colectiva, sala de despedida, nichos y funerarios que han sido diseñados bajo estándares de respeto y dignidad, permitiendo que la despedida de los animales domésticos se realice de forma controlada y bajo normativas ambientales vigentes.

La actividad de apertura estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, el secretario general de la Segunda Transformación, Rodolfo Ramírez, el alcalde, Rafael Morales y Waldy García encargada del Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA) en Girardot.

AMOR Y CARIÑO PARA LOS CONSENTIDOS DE LA CASA

Este nuevo espacio donde no se les dirá ‘’adiós’’ si no un hasta pronto a esas huellas que nos marcan, forma parte los instrumentos destinos a la atención directa a los animales de compañía y en situación de calle tal como lo contempla el Sistema Aragüeño de Bienestar Animal (SABA), impulsando por el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Manuel Hernández, con el apoyo de la gobernadora Joana Sánchez.

En esa misma línea la mandataria aragüeña expresó ‘’ hoy estamos en la entrega de una de las fases bien importantes del sistema de bienestar animal, cabe resaltar que fue creado este instrumento para la atención directa a nuestros animales de compañía y en situación de calle y van a beneficiar a cada uno de ellos en el Estado de Aragua y más allá de nuestra frontera’’

De igual manera Sánchez enfatizo que se continúan trabajando espacios que garanticen un momento muy emotivo a los familiares.

‘’ Aquí tenemos la capilla velatoria que ya está funcionando, también ya tenemos diseñado el espacio de los nichos correspondientes para las cenizas y también el cementerio verde, jardín de los recuerdos y sala de despedida’’

Además añadió ‘’ Aquí pueden observar nuestros cuatro pilares, la empatía, la transparencia sostenibilidad y dignidad de nuestros animales de compañía y acompañamiento integral al duelo, que es importante.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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