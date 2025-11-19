Gobernadora Sánchez sostuvo encuentro con estudiantes de la Unesr

La jefa del ejecutivo regional enfatizó que la jornada electoral no es solo un ejercicio democrático, sino una oportunidad directa para que los estudiantes definan prioridades y proyectos que serán ejecutados en su casa de estudios

CIUDAD MCY.- Con la vista puesta en la Primera Consulta Popular Universitaria Aragueña, la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, visitó la sede de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), núcleo Aragua, donde sostuvo un extraordinario encuentro con la comunidad estudiantil.

Durante el encuentro, la gobernadora Sánchez enfatizó que la jornada electoral no es solo un ejercicio democrático, sino una oportunidad directa para que los estudiantes definan las prioridades y proyectos que serán ejecutados en la referida casa de estudios.

«Esta jornada electoral es fundamental porque los proyectos que ustedes postulen y elijan están diseñados para beneficiarlos directamente», subrayó.

Asimismo, la gobernadora señaló que los proyectos ganadores se enfocarán en mejorar las áreas clave de la institución y en la optimización del servicio de transporte, respondiendo así a las necesidades de la comunidad universitaria.

Finalmente, Sánchez hizo un llamado a todos los estudiantes de la Unesr a participar masivamente en la Primera Consulta Popular Universitaria Aragueña, comicios que se llevarán a cabo el 28 de noviembre de forma simultánea en 5 instituciones universitarias del estado.

«Ustedes son los protagonistas de esta consulta, asi que los invito a participar, porque esta actividad sera una herramienta para transformar y optimizar los espacios de nuestra casa de estudio», concluyó.

