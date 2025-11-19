Municipio Mariño se prepara para la Cuarta Consulta Popular del 2025

Esta herramienta de inclusión social brinda un mecanismo para que el pueblo participe activamente en la toma de decisiones, más allá del voto tradicional

CUIDAD MCY.-El alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, anunció la participación activa del municipio en la cuarta Consulta Popular Nacional del 2025, destacando este proceso como un pilar fundamental para el fortalecimiento del poder y el autogobierno popular. El anuncio se realizó durante una rueda de prensa en la sala de Sistema de Gobierno Popular Comunal de la alcaldía.

El alcalde Guzmán enfatizó que esta nueva consulta consolida el éxito de ejercicios democráticos anteriores, particularmente las consultas realizadas por la juventud, que han resultado en la ejecución de proyectos exitosos en áreas clave como infraestructura y economía.

Para garantizar la participación masiva y efectiva de la ciudadanía, se instalarán 50 centros electorales distribuidos en las 29 Comunas y Circuitos Comunales del municipio. El objetivo es invitar a toda la población a involucrarse activamente en la identificación y solución de los problemas comunitarios.

El alcalde informó que actualmente se han postulado 203 proyectos que abarcan diversas áreas de transformación social, económica y territorial. El desglose de los proyectos postulados es el siguiente:

46 proyectos orientados al tema económico y productivo, 12 proyectos de transformación de la seguridad, 83 proyectos de transformación social, 31 proyectos de transformación de política y del Poder Popular y 43 proyectos de ecosocialismo, ciencia y tecnología.

Guzmán se comprometió a que la gestión municipal trabajará de forma limpia en base a las decisiones y proyectos que resulten electos en la consulta popular, «Nosotros tenemos la orientación que nos ha dado nuestro pueblo a través de todas y cada una de las consultas como son los proyectos que no han sido ejecutados, lo que constituye para el gobierno municipal una ruta de trabajo para nosotros dar soluciones a cada una de las situaciones que se presentan en todas nuestras comunidades que son diferentes” afirmó el alcalde Guzmán.

Asimismo, resaltó la importancia de los Comités Bolivarianos en la organización de base del pueblo, tanto en la defensa del territorio como en la continuidad de la consolidación de los Consejos Comunales.

En el encuentro con los medios también intervino el Secretario General de Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, quien subrayó que esta consulta tiene como misión principal promover la participación directa del pueblo en proyectos comunitarios que impacten su calidad de vida.

Pérez destacó el avance del poder popular en el estado Aragua, informando que se han constituido 191 comunas y se han ejecutado exitosamente más de 1.050 proyectos con una inversión que supera los 11 millones de dólares.

Para la consulta en la región, se habilitarán 397 centros electorales aprobados por las propias comunidades, buscando asegurar los más altos niveles de participación popular en este ejercicio democrático.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | CIUDAD MCY