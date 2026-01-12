Gobierno Bolivariano de Aragua instaló gabinete para garantizar la paz 

Cuidad MCY- Desde el Monumento Histórico a la Juventud en La Victoria, Joana Sánchez, vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Bolivariano de Aragua, encabezó la instalación del Gabinete de Gobierno bajo las directrices de la Presidenta Encargada de la República, Delcy Rodríguez.

Acompañada por el alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez; 20 secretarios del Gobierno Bolivariano de Aragua; 44 presidentes de instituciones y 6 autoridades únicas, Sánchez destacó que Aragua se mantiene en pie de lucha y en despliegue permanente para asegurar la gobernanza y la soberanía territorial en medio del actual Estado de Conmoción.

Durante su intervención, la gobernadora alzó la voz en representación del pueblo aragüeño para rechazar el secuestro del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la Primera Dama Cilia Flores, ocurrido hace 10 días a manos de fuerzas del Gobierno de los Estados Unidos.

«Rechazamos contundentemente estas acciones contra el pueblo. Ha sido una violación flagrante a la libertad y a la Constitución, un secuestro perpetrado por el imperio norteamericano. Sin embargo, desde las 191 comunas de Aragua, nuestra respuesta es la paz, la defensa del orden interno y el respaldo absoluto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez», aseveró Sánchez.

En el encuentro participaron activamente los jefes de la Sala de Autogobierno de la Comuna Guaracarima y jefes de UBCH, quienes ratificaron su compromiso con el nuevo sistema de gobierno y la gobernabilidad.

Sánchez finalizó recordando el legado del Comandante Hugo Chávez sobre la importancia de la unidad ante las agresiones externas.

«Se les cayó la careta; no hay argumentos jurídicos para lo que hicieron, solo una intervención militar que el mundo hoy presencia. Ante las más de 1.080 medidas coercitivas, Aragua responde con más gestión y más unidad», sentenció.

Fuente y Fotos Prensa GBA