Gobierno Bolivariano despliega atención integral en Ocumare de la Costa tras fuertes lluvias

***La ayuda enviada por el Ejecutivo Nacional, consta de los insumos necesarios para atender a los habitantes de la población ocumareña ***

CIUDAD MCY.- En respuesta a las intensas precipitaciones que han afectado a la población de Ocumare de la Costa de Oro, el Gobierno Bolivariano, bajo la dirección del presidente Nicolás Maduro, ha activado un operativo de atención integral para asistir a las familias impactadas por esta emergencia climática.

Un equipo multidisciplinario, conformado por más de 300 hombres y mujeres, liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, se mantendrá desplegado en las zonas afectadas para evaluar los daños y brindar la atención necesaria a las familias de la población de Ocumare de la Costa.

En este sentido, la Gobernadora informó a través de sus redes sociales sobre la llegada de la ayuda enviada por el presidente Nicolás Maduro, resaltando el compromiso del Ejecutivo Nacional con las comunidades vulnerables ante situaciones de emergencia.

En un audiovisual, agradeció el respaldo de los ministerios involucrados, especialmente el Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas y el Ministerio de Alimentación, así como el trabajo articulado de los entes regionales y los cuerpos de seguridad y prevención.

“Seguimos trabajando en el estado bolivariano de Aragua. Desde hace dos días estamos desplegados en todo el territorio aragüeño, agradeciendo el apoyo del presidente Nicolás Maduro. Nos acompaña la viceministra del Ministerio de Aguas, junto a un equipo comprometido con la recuperación de las zonas afectadas”, expresó la gobernadora.

El operativo incluye acciones de evaluación de daños, distribución de alimentos, atención médica y restauración de servicios básicos, todo ello en coordinación con las autoridades locales y el Poder Popular organizado.

Con este despliegue el Gobierno Bolivariano asume su esfuerzo para la protección del pueblo aragüeño, garantizando respuestas oportunas ante situaciones de emergencia y asegurando el bienestar de sus ciudadanos.

REINA BETANCOURT || Alcaldía Costa de Oro