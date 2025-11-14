Gobierno bolivariano fortalece atención delos jóvenes aragüeños

CUIDAD MCY.-En el marco de la Gran Misión Venezuela Joven, fueron atendidos más de 160 jóvenes, entre 12 y 35 años, en la sede de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR), ubicada en la parroquia Caña de Azúcar, en el Área Integral Comunitaria (ASIC) Casa Solidaria.

En el abordaje, se canalizaron 2 mil 656 beneficios integrales y un total de 227 consultas especializadas de medicina general, medicina interna, fisiatría, dermatología, otorrino, ginecología y obstetricia, Oftalmología, optometría, entre otras.

Del mismo modo, los estudiantes contaron con servicios de planificación familiar, kits de embarazos, atenciones de ginecologías, pesquisa de diabetes e hipertensión arterial, peso y talla, con el objetivo de garantizar bienestar, salud gratuita y de calidad al futuro de la Patria.

Dichas acciones forman parte de los lineamientos emanados del Presidente Nicolás Maduro, de la Ministra de Salud, Magaly Gutiérrez Viña, impulsados por la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y la Autoridad Única de Salud, Yosmary Lombano, que fortalece el Sistema Público Nacional de Salud (SNPS) y garantiza el bienestar del pueblo venezolano.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD