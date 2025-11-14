Ciudad MCY

Sistema del 1×10 garantiza Jornadas de Salud en Mariño

PorMilexis Pino

Nov 14, 2025

CUIDAD MCY.-Más de 142 personas  fueron atendidas, en una Jornada de Atención Especializada, a través del Sistema 1×10 del Buen Gobierno, en la Unidad Educativa Nacional José Rafael Revenga, ubicada en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

En el despliegue de atención, se dio respuesta inmediata con las especialidades de odontología, oftalmología, cardiología, traumatología, otorrino y ecografía, para un total de 100 casos resueltos a través de la VEN APP, en pro de brindar atención médica, gratuita y de calidad al pueblo venezolano.

Dicha actividad se realiza cumpliendo las políticas de salud, emanadas del presidente Nicolás Maduro, bajo las orientaciones de la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, articuladas por la Gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD | FOTOS: PRENSA CORPOSALUD

