Gobierno Bolivariano fortalece atención médica con avances en el Hospital Central de Maracay

***El diputado, Manuel Hernández recorrió las instalaciones área de nefrología del HCM, en la que constató el buen desarrollo de las intervenciones quirúrgicas, supervisó la llegada de insumos médicos y la rehabilitación integral del nosocomio***

CIUDAD MCY.-En el marco del compromiso asumido por la vocera del Poder Popular en Aragua, Joana Sánchez, para fortalecer el sistema de salud regional, el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, realizó una visita al Hospital Central de Maracay (HCM) con el objetivo de constatar los avances en la atención médica y supervisar las mejoras ejecutadas por el Ejecutivo regional.

Durante el recorrido, acompañado por la directora general del HCM, Elba Petit, el parlamentario inspeccionó el área de nefrología, donde verificó el desarrollo de intervenciones quirúrgicas en tres quirófanos completamente rehabilitados.

Asimismo, sostuvo un diálogo directo con pacientes y familiares, escuchando sus inquietudes y testimonios sobre la atención recibida.

Llegada de insumos médicos Hernández también supervisó la recepción de nuevos insumos médicos que beneficiarán a los pacientes hospitalizados, fortaleciendo la capacidad operativa del centro de salud.

Hernández, también tuvo un emotivo encuentro con hijos de trabajadores como parte de la jornada, en una actividad recreativa cargada de alegría y emoción.

Rehabilitación integral en marcha

El legislador inspeccionó los trabajos de rehabilitación integral en los quirófanos y el área de emergencias, constatando que las labores avanzan de forma progresiva y se prevé su culminación en los próximos días.

Estas acciones están alineadas con el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y el plan de la aragüeñidad liderado por la gobernadora Joana Sánchez.

De esta manera el diputado reafirmó su voluntad de trabajo, para impulsar la eficiencia en la red hospitalaria, que representan un paso firme hacia la consolidación de un servicio de salud más equipado, humanizado y seguro, que garantice atención de calidad tanto para los pacientes como para el personal médico del estado Aragua.

