Inició rehabilitación de ambulancias del CRAMA para fortalecer atención de emergencias en Aragua

CIUDAD MCY.-Como parte del plan de la aragüeñidad y en sintonía con las políticas de optimización del sistema de salud, el gobierno regional ha iniciado un proyecto integral para la rehabilitación de las ambulancias pertenecientes a la Coordinación Regional de Ambulancias del estado Aragua (CRAMA).

Los trabajos, orientados por la vocera del poder popular en la Gobernación, Joana Sánchez, fueron supervisados por el diputado a la Asamblea Nacional, Manuel Hernández, quien realizó una inspección en la sede regional para constatar el inicio del proceso.

Equipamiento completo y modernización

La rehabilitación contempla el reacondicionamiento total de las unidades móviles, incluyendo la dotación de insumos médicos y equipos de emergencia como: Equipos paraclínicos, soluciones fisiológicas, materiales de primeros auxilios

“El objetivo es garantizar que cada ambulancia esté plenamente equipada para atender emergencias y traslados con eficiencia, brindando una respuesta rápida y segura a las familias aragüeñas”, dijo Hernández.

En el mismo contexto, reiteró el compromiso del gobierno nacional y regional, con la salud, aseguró que esta iniciativa viene enmarcada en el plan nacional impulsado por el presidente Nicolás Maduro de las 7T, en alianza con el Ministerio del poder popular para la salud y la gobernadora Joana Sánchez, con el firme propósito de garantizar el acceso a servicios de salud dignos, gratuitos y de calidad para toda la población.

