Gobierno Bolivariano optimiza servicio de saneamiento en La Cooperativa

Más de 300 familias atendidas en parroquia Las Delicias, a través de las estrategias impulsadas por el Presidente Nicolás Maduro

CIUDAD MCY.-Equipos del Ministerio del Poder Popular de las Aguas en el estado Aragua, se enfocaron en mejorar el servicio de saneamiento en el sector La Cooperativa, parroquia Las Delicias del municipio Girardot.

Un frente de trabajo se presentó en la calle Buenos Aires de la comunidad, con el propósito de sustituir 9 metros de colector de 8 pulgadas de diámetro, y así, garantizar la correcta fluidez de las aguas servidas a 300 familias.

Mientras que, simultáneamente, otra cuadrilla entró en acción en la calle 23 de Julio, a fin de reemplazar 18 metros de conducto, también de 8 pulgadas de diámetro, para atender aproximadamente a 60 familias.

La residente del sector, Angy Moya, explicó que, esa intervención mejora la calidad de vida de todos los habitantes.

«Gracias a los programas de atención como la Línea VenApp, nuestra incidencia fue solventada por el Pueblo Trabajador del Agua, quienes mostraron dedicación y esfuerzo en esta labor».

El Plan de Atención Especial se ejecuta en todo el país para brindar respuesta oportuna y concreta al Poder Popular en materia de agua potable y saneamiento.

PRENSA MINISTERIO DEL AGUA | FOTOS CORTESÍA