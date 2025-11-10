Inician plan de recuperación del parque La Estación en Ribas

CIUDAD MCY.- Con miras a desarrollar un plan de recuperación del pulmón vegetal, como lo es el parque La Estación, en el municipio José Félix Ribas, se realizó la primera reunión, con la participación de representantes de la alcaldía y diferentes los sectores, organizaciones ecologistas, senderistas así como movimientos que hacen vida en dichos espacios.

El encuentro fue dirigido por la ingeniero Odilen Crespo, quien explicó que la iniciativa surgió por una inquietud del alcalde Juan Carlos Sánchez. Este proyecto forma parte de su plan de recuperación de los espacios públicos y de su intención de promover el turismo en la ciudad de La Juventud.

Sin embargo, se busca que este plan marque una diferencia y vaya más allá, logrando que la recuperación integral no sea únicamente una jornada desarrollada por el Gobierno Municipal, sino una acción en la que todo el municipio ponga manos a la obra.

Es por ello, que para dar inicio a este plan, se estableció una mega jornada de limpieza, poda y desmalezado, para el día 29 de noviembre. Posteriormente se desarrollarán estrategias para la recuperación integral del parque La Estación, tomando en cuenta la preservación de la flora y la fauna.

Cabe mencionar, que se sumaron al encuentro diferentes organismos de seguridad, para desarrollar simultáneamente a las mesas de recuperación, establecer un programa de seguridad, con la participación de Inparques, Policía de Aragua, Poli Ribas, Guardias del Cuartel Montilla y la Policía Nacional.

Uno de los representantes del movimiento ecologista, Tuqueque Biodiversidad, Darwin Carrasquel, expresó su apoyo a esta iniciativa, donde recalcó que es importante hacer una limpieza con conocimiento para la preservación de la flora, así mismo extendió el llamado a las organizaciones comunales, a estudiantes de gestión ambiental y a la comunidad en general, que se sumen este 29 de noviembre a esta gran jornada de limpieza del parque La Estación.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA