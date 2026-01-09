Ciudad MCY

Gobierno Bolivariano rindió homenaje a los patriotas caídos el 3-E

PorBeatriz Guilarte

Ene 9, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este jueves un acto de ascensos y condecoraciones post mortem a los militares y civiles fallecidos el pasado sábado, a consecuencia del ataque estadounidense que devino en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

La ceremonia, realizada en la Academia Militar de Venezuela, en Caracas, se hizo para “honrar la memoria y el sacrificio de los soldados patriotas y ciudadanos que ofrendaron su vida en combate, así como de los efectivos que resultan heridos durante la defensa de la patria”, refiere una nota de prensa.

“El Gobierno Bolivariano reconoce así el valor de quienes enfrentan el vil ataque y secuestro del presidente constitucional y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)”, agrega el texto.

El acto cuenta con una dimensión internacional al rendir tributo a los 32 militares de Cuba que ofrendaron sus vidas defendiendo el suelo venezolano. El embajador Jorge Luis Mayo Fernández recibió la ofrenda de honor en representación de estos combatientes.

El acompañamiento espiritual estuvo a cargo del obispo de la FANB, monseñor Benito Méndez Bracamonte, y el pastor principal, coronel Elioner Delgado.

Acompañaron a la presidenta encargada el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y demás miembros del alto mando militar.

AGENCIAS  │ FOTO : PRENSA PRESIDENCIAL

