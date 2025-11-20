Gobierno de Aragua activa intervención integral en Revenga

El despliegue contempla mejoras de iluminación, demarcación, pintura de brocales y ordenamiento urbano en la calle Panamericana, como parte del Plan 7 T y el Plan de la Aragüeñidad

CIUDAD MCY.- La rehabilitación de espacios públicos tomó fuerza en «El Consejo» con el Plan de Recuperación y Embellecimiento de Fachadas en la Plaza Bolívar, un proyecto ejecutado en la calle Panamericana para reforzar la identidad local y mejorar las condiciones urbanas del municipio José Rafael Revenga.

El despliegue fue liderado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, acompañada por el secretario para la Optimización de los Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; el presidente de Vías de Aragua, Gerardo Rozo; el presidente de la Fundación para el Desarrollo de Aragua (Fundaragua), Edison Gutiérrez; y el alcalde de la jurisdicción, Daniel Perdomo, quienes supervisaron el avance de las primeras labores de intervención.

Durante el recorrido, las autoridades conversaron con vecinos, comerciantes y representantes comunitarios, revisando las prioridades urbanas y las necesidades inmediatas para consolidar un corredor urbano más ordenado y funcional.

En medio de la visita, la máxima autoridad regional también extendió la invitación a los habitantes a participar en la Consulta Popular Nacional 2025, impulsando la organización comunitaria como eje transversal del proceso de transformación.

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN MARCHA

El proyecto forma parte de las líneas estratégicas del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro y respaldado por el Plan de la Aragüeñidad, creado por la gobernadora, Joana Sánchez.

Las acciones contemplan recuperación de fachadas, mejoras de iluminación, instalación de tachas reflectivas, demarcación, pintura de brocales, reorganización de la economía popular y labores permanentes de limpieza, orientadas a revitalizar el principal corredor de acceso de la comunidad.

En relación con esta intervención, la mandataria regional, Joana Sánchez, destacó la magnitud del trabajo que se desarrolla en esta fase, subrayando que se trata de un proceso que abarca infraestructura y también áreas sociales.

Sanchéz, explicó que las labores se ejecutarán además de la vialidad, en espacios culturales, deportivos y de salud, reforzando la atención integral en el municipio.

“Quiero resaltar que estamos avanzando en más de dos kilómetros de vialidad con la intervención de más de 200 fachadas en la Avenida Bolívar de la Panamericana, siendo una intervención integral que incluye embellecimiento, iluminación, demarcación y reorganización de la economía popular”, puntualizó la Gobernadora.

La máxima autoridad regional, también reiteró el acompañamiento de las comunidades y el compromiso local con el proceso de transformación:

“En José Rafael Revenga se trabajan las siete transformaciones con nuestro pueblo, y este domingo reitero la convocatoria de salir a votar todos y todas por su proyecto de preferencia”.

De tal forma, se resalta que, con la ejecución de este proyecto, el Gobierno Regional continúa profundizando las políticas del Plan de las Siete Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, consolidando mejoras que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

REINYMAR TOVAR | FOTOS : GBA