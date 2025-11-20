Gobernadora Sánchez: En Aragua estamos trabajando sin descanso junto al Poder Popular

Durante el encuentro la mandataria regional hizo énfasis en la gestión que ha desarrollado el Ejecutivo regional en las costas del estado, así como también, los proyectos que se han materializado de forma conjunta con el Poder Popular organizado

CIUDAD MCY.- La vocera del Poder Popular en la Gobernación del estado Aragua, Joana Sánchez, participó este jueves en una entrevista exclusiva con el comunicador Alberto Alvarado, en el que ofreció una visión ampliada sobre la identidad histórica del estado, los avances de su gestión y la priorización de la presencia popular en la gobernanza.

En la entrevista, que fue transmitida a través del live de youtube de “La Iguana TV», la mandataria regional manifestó que «ser de Aragua es otro nivel, un gentilicio que se distingue por gente extraordinaria, que trabaja, que sueña, que lucha y que posee un alto contenido histórico que no debe ser estigmatizado».

LAS COSTAS ESTÁN EN PAZ

​Al abordar los desafíos actuales, la líder aragüeña destacó la labor de su gestión en las costas del estado.

​»Así como el mar levanta sus aguas, así nos levantamos nosotros en Aragua, no estamos gobernando en la cotidianidad de lo normal, estamos en una cotidianidad que hemos fabricado para no ceder espacios,» afirmó la Gobernadora.

​Asimismo, señaló que, gracias a la preparación estratégica y la orientación del alto mando de la Revolución, el Poder Popular en las costas está organizado y con mayor iniciativa.

«El Poder Popular tiene mayor iniciativa de apostar y de estar en el proyecto, así que por este lado del mar Caribe no les ha funcionado eso de que viene el coco», expresó Sánchez.

GESTIÓN AVANZA EN ARAGUA

​La Gobernadora Sánchez hizo hincapié en que en la entidad los avances en materia de salud, vialidad, servicios públicos, educación, deporte y cultura muestran progresos importantes con la ayuda del Poder Popular organizado.

«En las 191 Comunas se postulan proyectos, esos proyectos van a votación y los seleccionados pasan a ser materializados, porque el pueblo sabe lo que quiere», dijo la Gobernadora.

Además, la jefa del ejecutivo regional comentó que la población debe adaptarse a los nuevos tiempos comunicacionales para mostrar la gestión y confrontar la falsaria mediática, “ninguna modalidad digital sustituirá jamás el contacto humano y territorial, porque aquí en Aragua todos trabajamos».

​Finalmente, Sánchez afirmó que la paz en el país se debe precisamente a que el liderazgo de la Revolución Bolivariana se mantiene en las calles y en los barrios, trabajando junto al pueblo.

PRENSA GBA | FOTOS : PRENSA GBA