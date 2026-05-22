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Venezuela

Gobierno garantiza apoyo laboral para la juventud

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PorRafael Velásquez

May 22, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que el registro «Venezuela Renace» superó los 41.000 inscritos, por lo que instruyó al equipo de «Emprender Juntos» a brindar atención directa y prioritaria a todos los jóvenes registrados.

Refirió que, con el objetivo de convertir sus inquietudes y anhelos en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo del país: «he dado instrucción al equipo de Emprender Juntos que dé respuesta a estos jóvenes que tienen esperanza, que tienen inquietudes, que tienen anhelos».

Refirió que, con el objetivo de convertir sus inquietudes y anhelos en proyectos concretos que contribuyan al desarrollo del país: «he dado instrucción al equipo de Emprender Juntos que dé respuesta a estos jóvenes que tienen esperanza, que tienen inquietudes, que tienen anhelos».

La iniciativa busca ofrecer herramientas y acompañamiento a esta nueva generación de emprendedores para asegurar su éxito. La Jefa de Estado encargada destacó que el 75% de los jóvenes inscritos en el programa tiene un marcado interés por iniciar su propio negocio.

Por otro lado, el 25% restante de los participantes será vinculado con empresas que recientemente han iniciado operaciones en Venezuela mediante nuevas inversiones. «Aquí hay una juventud preparada, que aquí hay una juventud lista para echar a andar esta patria y para garantizar su futuro», afirmó.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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