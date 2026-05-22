Gobierno Nacional presenta balance de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática

CIUDAD MCY.- Desde el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofrece un balance sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, instrumento legal promulgado el pasado 19 de febrero de 2026, con el fin de consolidar la reconciliación y la paz social en el país.

En este sentido, es importante resaltar que la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática busca promover la paz, generar condiciones para la participación política plural y favorecer la reintegración civil de procesados o condenas por motivos políticos.

En contexto, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, informó en días anteriores, que para mediados de mayo se proyecta la excarcelación paulatina de 300 personas adicionales bajo criterios de edad, salud o razones humanitarias. Entre los sectores incluidos en estas medidas paulatinas se encuentran agentes de la extinta Policía Metropolitana y detenidos vinculados al sector petrolero.

Este encuentro contó con la participación de autoridades del Estado, así como el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez; el fiscal general de la República, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Egleé González; y el presidente de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza.

Vale acotar que, con la implementación de este marco jurídico, las instituciones del Estado venezolano reafirman su compromiso de recomponer el tejido social y garantizar la estabilidad política de la Nación.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA