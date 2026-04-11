Gobierno Nacional evalúa acciones para mejorar servicios de CANTV

CIUDAD MCY.- Como parte del plan de seguimiento a los servicios públicos el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, sostuvo una reunión con autoridades de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) para evaluar las condiciones actuales del servicio de telefonía e internet.

El objetivo de la reunión entre los involucrados con la prestación del servicio es mejorar su prestación en el territorio nacional. «Revisamos en conjunto un balance completo de la prestación del servicio a nivel nacional, tanto de telefonía como de internet, con miras a estructurar y mejorar toda esta prestación de servicio para que llegue a nuestras comunidades, a nuestro pueblo», explicó Ramírez citado en nota de prensa.

Preciso que «aquí está todo un equipo desplegado para atender cada una de las novedades que se puedan presentar y mejorar la calidad de estos servicios. Hemos visto un gran proceso de inversión que está haciendo esta empresa para que se garanticen las comunicaciones en el país».

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA