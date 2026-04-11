Salto Ángel y la isla de Margarita postulados a los World Travel Awards 2026

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) informó que el Salto Ángel y la isla de Margarita fueron postulados a los World Travel Awards 2026, un galardón que reconoce la excelencia en los sectores de viajes, aerolíneas, hotelería y servicios de hospitalidad a escala global.

El Kerepakupai Vena compite en la categoría de Principal Atracción Turística de Sudamérica, destacando como un destino natural de gran biodiversidad y paisajes únicos, considerado una de las maravillas geológicas más importantes del mundo, reseña MINTUR en su página web. El ícono natural venezolano, ubicado en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, competirá con destinos de la región como el Desierto de Atacama, el Parque Nacional Torres del Paine, el Cristo Redentor, la Ciudad Mitad del Mundo y las Cataratas del Iguazú.

Por su parte, la isla de Margarita, conocida como la Perla del Caribe, está nominada como Principal Destino de Playa de Sudamérica, en reconocimiento a sus playas de aguas cristalinas, así como a su oferta gastronómica, histórica y cultural. Venezuela también figura en las categorías de Principal Destino Culinario y Principal Destino Verde, como parte de la proyección del país en el ámbito turístico internacional. Por tal razón, la organización invitó a participar en el proceso de votación para respaldar a los destinos venezolanos en esta edición de los premios

FUENTE: EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA