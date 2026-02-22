Gobierno Regional fortalece la atención social con exitosos abordajes «Casa a Casa»

A través de esta estrategia territorial, se diagnostican las problemáticas directamente en las comunidades y se mantiene un acompañamiento constante de los casos a través del seguimiento de las Salas de Autogobierno Comunal

CIUDAD MCY.- En consonancia con las políticas públicas orientadas a brindar una atención directa, digna y de calidad, el Gobierno Bolivariano del estado Aragua continúa desplegando los pre y post abordajes «Casa a Casa».

‎Estas acciones, realizadas antes y después de las grandes jornadas de atención social de los fines de semana, garantizan una atención eficaz y humanizada para todos los aragüeños.

‎A través de esta estrategia territorial, se diagnostican las problemáticas directamente en las comunidades y sin intermediarios.

‎El trabajo se coordina desde las Salas de Autogobierno Comunal, permitiendo trazar una ruta de acción clara para brindar soluciones oportunas, especialmente en las áreas de salud y protección social.

‎RESPUESTA INMEDIATA A LAS NECESIDADES DEL PUEBLO

‎El incremento en la capacidad de respuesta es el fruto de las políticas públicas implementadas a través del Plan de laAragüeñidad, el cual ha permitido humanizar la gestión y elevar la calidad de la atención al ciudadano.

‎Este esfuerzo trabaja de la mano con el Sistema 1×10 del Buen Gobierno, respaldado por el presidente constitucional Nicolás Maduro y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

‎A través de la plataforma VenApp, el sistema otorga una alta efectividad a las solicitudes y casos reportados por la población.

‎Durante el desarrollo de la reciente jornada social en la comunidad de Guasimal, municipio Girardot, la secretaria general de la Cuarta Transformación, Gipsy Colmenares, destacó la importancia de la planificación territorial.

‎»Nosotros estamos toda la semana en un abordaje de casa a casa para poder subsanar todo lo que en los siete objetivos de nuestra protección social nos indica el presidente Nicolás Maduro a través de tu sus políticas sociales, y hoy más vigentes que nunca, a través de nuestra presidente encargada, Delcy Rodríguez y nuestra gobernadora Joana Sánchez» afirmó.

‎Colmenares, comentó que mediante esta instancia de trabajo de campo se planifica la ruta para atender de manera focalizada a los sectores más vulnerables

‎» Realizado un casa casa podemos diagnosticar dónde se encuentran nuestras gestantes, nuestras lactantes, y cuáles son sus condiciones de vulnerabilidad, dónde se encuentran nuestros abuelos y abuelas, y las condiciones»

‎Además añadió: » También podemos saber cuál es el estatus de lo que es los índices de nutrición en este espacio para nuestro objetivo hambre cero, y también los niños y niñas que de repente pueden estar en una situación de vulnerabilidad»

‎ACOMPAÑAMIENTO A LOS CIUDADANOS

‎Luego del exitoso preabordaje se realiza la gran Jornada de Atención Social que ofrece gran variedad de servicios atendiendo de manera integral las necesidades de todos los ciudadanos.

‎Asimismo se canaliza las ayudas técnicas que son solicitados por los aragüeños para posteriormente hacer la entrega gracias al sistema del 1×10 del Buen Gobierno.

‎Sobre este punto, la secretaria Gipsy Colmenares dijo, «Es importante destacar que nos vamos a encontrar en este espacio entregando una cantidad importante de ayudas técnicas que ya fueron reflejadas a través de nuestro extraordinario sistema de la VenApp y de nuestra sala de autogobierno, porque todo esto siempre se encuentra ya mapeado previamente, antes de estar en nuestros espacios».

‎Cabe destacar que tras la entrega de insumos, el Gobierno Bolivariano mantiene un acompañamiento constante de los casos a través del seguimiento de las Salas de Autogobierno Comunal.

‎Este esfuerzo continuo y articulado garantiza que el progreso no se detenga y que las demandas del pueblo sigan siendo escuchadas y resueltas de manera oportuna.

