Cruz Roja Venezolana brindará asistencia ayuda en procesos de excarcelación tras Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.- En un paso crucial para el actual panorama político y social del país, la Cruz Roja Venezolana confirmó este domingo 22 de febrero su participación activa en el proceso de excarcelaciones derivado de la reciente Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada por la Asamblea Nacional.

La institución fue formalmente invitada por el Ejecutivo Nacional para actuar como garante humanitario, asegurando que el proceso de liberación de ciudadanos se lleve a cabo bajo estrictos estándares de salud y dignidad.

El rol de la organización se centrará primordialmente en ofrecer atención médica primaria a los beneficiarios de esta ley en el momento de su salida.

Según los lineamientos establecidos, un equipo de especialistas evaluará el estado físico y nutricional de cada individuo, garantizando que el retorno a sus hogares se realice en condiciones de salud estables.

«En estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia», La Cruz Roja reiteró que su labor es estrictamente humanitaria. La institución subrayó que su presencia no responde a intereses partidistas, sino al mandato de proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Con esta acción, se busca que el proceso de convivencia democrática, impulsado por el nuevo marco legal, cuente con un respaldo técnico sanitario que brinde confianza a todas las partes involucradas y a la sociedad civil.

​Las operaciones de asistencia médica se desplegarán en los principales centros de reclusión del país de manera inmediata, coordinando los esfuerzos con los entes pertinentes para asegurar un flujo ordenado de las liberaciones. Con este anuncio, la Cruz Roja Venezolana reafirma su compromiso de más de un siglo con el bienestar del país, posicionándose una vez más como un puente vital en momentos de transición y reconciliación para todos los venezolanos.

FUENTE : GLOBOVISIÓN

FOTO : CORTESÍA