Habitantes de Puerto Maya favorecidos con dotación integral de insumos

Galones de pintura, colchones ortopédicos, electrodomésticos, luminarias y dos motores para lanchas , fueron los artículos entregados los ciudadanos para la rehabilitación del area de salud, educación y seguridad de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- En respuesta inmediata a las afectaciones causadas por el fenómeno natural «La niña» en Puerto Maya, los Gobiernos de Aragua y La Guaira realizaron una dotación integral de insumos para rehabilitar el centro de salud, el módulo policial y la escuela de la comunidad reafirmando su compromiso con los habitantes de la zona.

‎En el eje costero, la presidenta del Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), Lucellis Hidalgo, acompañada del Alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, realizaron la significativa entrega de insumos con el propósito de atender las necesidades de los habitantes de la localidad.

‎Hidalgo informó que los artículos entregados fueron: galones de pintura de caucho, colchones ortopédicos, cocinas, aires acondicionados, ventiladores, bombillos, televisores, dos motores de 40 caballos de fuerzas para lanchas ,entre otros artículos esenciales.

‎‎»Hoy honrando la palabra de nuestros Gobernadores que adquirieron el compromisos, por un lado, nuestra gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y por el otro el gobernador José Alejandro Terán del estado La Guaira, aquí estamos entregando dotaciones al ambulatorio, al módulo policial, la escuela y al preescolar», comentó la presidenta de Costaragua.

‎‎Por su parte, el Alcalde Maximiliano Suárez indicó que permanecen desplegados en Puerto Maya para escuchar las necesidades de la localidad y darle una respuesta oportuna y directa.

‎»Conjuntamente desplegados con el equipo político territorial estamos haciendo entrega del techo para la escuela, dos motores para la lancha de emergencia, colchones para el módulo policial además todo lo necesario para acondicionar la escuela y el preescolar para el bienestar del Semillero de la Patria, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir desplegados en el territorio porque amor con amor se paga».

‎Gracias a la entrega de materiales, el pueblo de Puerto Maya iniciará con los trabajos de rehabilitación para lograr en tiempo récord la reactivación del centro de salud, el módulo policial y la institución educativa.

‎ASAMBLEA PARTICIPATIVA

‎Durante este recorrido, las autoridades sostuvieron un encuentro con los comerciantes de la localidad para conocer de primera mano sus inquietudes, propuestas y necesidades.

‎En esta reunión, los ciudadanos enfatizaron la necesidad de adoptar un nuevo plan de trabajo que busque fortalecer el sector económico local a través del turismo.

‎Los participantes subrayaron que Puerto Maya es un pueblo pintoresco que posee grandes bondades las cuáles deben darse a conocer en todo el territorio nacional.

‎Esta asamblea forma parte de la agenda de atención al pueblo trabajador que ha orientado el presidente constitucional Nicolás Maduro , la presidenta encargada , Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, para contribuir al crecimiento económico de la jurisdicción.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS : CORTESÍA