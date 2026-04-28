Venezuela suscribe acuerdos con la Corporación Nacional de Hidrocarburos de Italia (ENI)

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un paso significativo hacia la reactivación del potencial energético del país, encabezó este martes, el acto oficial de suscripción de nuevos acuerdos de cooperación entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Nacional de Hidrocarburos (ENI) de Italia.

Los convenios refrendados en el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, se realizaron también de la mano con el Ministerio del Poder Popular para Hidrocarburos; con el objetivo central de fortalecer la producción conjunta y optimizar la exportación de petróleo; reafirmando así, el compromiso del Estado con la transparencia y la captación de inversión extranjera de alto nivel.

Vale destacar, que estos se enfocan en la ampliación de operaciones en proyectos de gas natural y crudo liviano, sectores en los que la empresa italiana posee una trayectoria consolidada.

Por otra parte, con la firma de estos acuerdos se reafirma la apertura y normalización de las relaciones comerciales de Venezuela con gigantes energéticos globales; ya que, con esta acción, la Mandataria Encargada busca consolidar la recuperación de la industria petrolera como el motor principal para la estabilización económica y el bienestar social de los venezolanos.

En contexto, es importante recordar que durante la suscripción de convenios el pasado 12 de marzo del presente año, la Presidenta Encargada calificó a la empresa italiana, Eni, como aliados estratégicos para el robustecimiento del sector energético; y al mismo tiempo, le agradeció por su respaldo y lealtad al país «en los momentos más duros».

Durante la actividad, la jefa de Estado encargada estuvo acompañada por Paula Henao, ministra del Poder Popular para Hidrocarburos; Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); Sotty Kokkinos, presidente de Petrojunín; y por parte de la empresa italiana Eni, Guido Brusco, director de Operaciones de Recursos Naturales y Director General de Eni Venezuela, y Claudio Descalzi, director Ejecutivo.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA