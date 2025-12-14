Granada prepara Cumbre Mundial del Tango en marzo de 2026

CIUDAD MCY.- La ciudad andaluza de Granada presentó esta semana la Cumbre Mundial de Tango, que organizará en marzo de 2026, en una suerte de homenaje y culto a uno de los géneros danzarios más prestigiosos. El concejal de Cultura de Granada, Juan Ramón Ferreira, fue el encargado de lanzar el evento en un esfuerzo por elevar el rango de la urbe entre los grandes festivales y su proyección internacional.

“El tango dialoga de forma natural con la identidad musical de Granada, especialmente con el flamenco, lo que convierte a esta Cumbre en un espacio privilegiado de encuentro entre tradiciones”, comentó Ferreira.

Más de 150 artistas de cuatro continentes tomarán parte en la cita, que cumple 12 años de existencia, y será un jolgorio especial que presentará espectáculos en teatros, plazas y espacios públicos, con alrededor de medio centenar de actuaciones.

Anteriormente Granada, famosa por su monumental Alhambra, ya auspició la segunda edición de este evento y ahora repetirá durante dos semanas en marzo de 2026.

El director del Festival de Tango de Granada, Tato Rebora, resaltó la vocación de tender puentes entre ciudades, generaciones y tradiciones musicales de la cita, con la particularidad de que propone un diálogo entre el tango, el flamenco y otros lenguajes artísticos.

La programación consta en su primera semana con tres noches en el Teatro Isabel la Católica, una en el Centro Federico García Lorca y la restante en La Chumbera.

Contará con la participación de representantes de Malmö (Suecia), San José (Costa Rica), Florencia (Italia), Isabela (Puerto Rico) y, por supuesto, numerosas regiones de Argentina como Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Junín o Bariloche. Además, los anfitriones andaluces y del Levante.

Artistas argentinos, de Londres, París, Hamburgo, Berlín, Medellín, Montevideo, Orivesi, Oslo, Riga, Ponce, Bérgamo, Fusignano, Noci, Wuppertal, Málaga, Las Palmas, San Fernando y Granada, completarán las funciones de la segunda semana hasta su cierre el 22 de marzo de 2026.

La Orquesta Mundial del Tango, que se disolverá al final de la Cumbre, estará dirigida por el maestro Daniel Binelli, promotor de un taller que dio lugar a esta iniciativa.

Prensa Latina | FOTO CORTESÍA