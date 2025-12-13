Ciudad MCY

Foro central en Caracas destacó rol de la artesanía en la paz y soberanía

PorRafael Velásquez

Dic 13, 2025

CIUDAD MCY.- En Caracas se desarrolló un foro central titulado “Artesanía para la Paz, la Soberanía y por la Defensa de la Identidad Cultural”, un espacio de reflexión sobre el valor de los oficios tradicionales y el arte popular en la construcción de la paz y la resistencia cultural.

La actividad reunió a especialistas y autoridades que analizaron cómo la producción artesanal fortalece la soberanía nacional y contribuye a preservar la identidad de los pueblos. El encuentro subrayó la importancia de reconocer la artesanía como un motor de dignidad y autodeterminación.

Entre los ponentes estuvieron Héctor Rodríguez, Erick Gutiérrez, María de los Ángeles Peña, Agustín Cona y Zobeida de García, quienes expusieron la relevancia de los saberes populares en la defensa de los valores patrios y en la consolidación de la cultura como herramienta de cohesión social.

El foro también abordó la necesidad de impulsar políticas que respalden a los creadores y promuevan la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones, por lo que el Gobierno nacional garantiza la continuidad de prácticas que forman parte del patrimonio nacional.

La jornada concluyó con el llamado a fortalecer la articulación entre instituciones, comunidades y cultores, con el objetivo de consolidar la artesanía como un eje estratégico para la paz, la soberanía y la identidad cultural venezolana.

