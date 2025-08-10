Gregory Vargas anunció su retiro de la selección venezolana de baloncesto

CIUDAD MCY.- Gregory Vargas, quien jugó en la pasada temporada con Gladiadores de Anzoátegui, anunció esta semana su retiro de la selección venezolana de baloncesto a través de su cuenta en la red social Instagram. Luego de que el seleccionador Ronald Guillén no convocara a Vargas para los amistosos que enfrentará Venezuela como preparación para la AmeriCup, el jugador anunció su retiro de la selección, dando así por concluida su participación con la Vinotinto de las Alturas.

Gregory fue un pilar de la selección; su arduo trabajo le permitió ganarse el respeto y la admiración de la afición criolla, al lograr consolidarse como uno de los mejores pilotos armadores de la historia de la selección, aunque para muchos este retiro no fue el merecido para esta leyenda.

Incluso pocos días antes de que la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) anunciara a los convocados por el entrenador Ronald Guillén, Vargas había expresado su frustración, ya que esperaba retirarse jugando un último certamen internacional al vestir los colores de su país.

Ahora Vargas deberá enfocarse en su carrera como jugador de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), donde posiblemente también le quede poco tiempo de acción. A través de su cuenta en Instagram, agradeció a toda la afición por el apoyo durante todo el tiempo que defendió los colores de su nación en las competiciones internacionales, al marcar así un fin de una era y ofrece paso a nuevas figuras jóvenes que tendrán una gran responsabilidad.

