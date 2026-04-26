Gustavo Petro: Colombia exportará energía limpia a Venezuela

CIUDAD MCY.- Tras el encuentro binacional entre Colombia y Venezuela realizado en el Palacio de Miraflores, el presidente Gustavo Petro, anunció que su país exportará energía eléctrica limpia a Venezuela, como parte de los amplios planes de interconexión eléctrica y gasífera que se acordaron.

“Decidimos exportar energía eléctrica limpia a Venezuela, mientras se superan sus problemas de red o existan desequilibrios climáticos”, comunicó el mandatario colombiano a través de su cuenta de X, “Podemos hacer un Puerto Bahía en la Guajira, un puerto de exportación de gas venezolano y abaratar el colombiano”, agregó.

Esto aporta un paso más en la concreción del anuncio hecho la víspera por Delcy Rodríguez: Venezuela no sólo venderá gas a Colombia, sino que ambos forjarán una alianza para exportar gas a otros países.

El comunicado de Petro ocurrió a las pocas horas de que dialogara con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encuentro en el cual ambos mandatarios anunciaron que desarrollarían una agenda que abordó 11 áreas de cooperación para fortalecer la seguridad fronteriza, reactivar la integración comercial y avanzar en temas energéticos.

Decidimos exportar energía eléctrica limpia a Venezuela mientras se superan sus problemas de red o existan desequilibrios climáticos, podemos hacer en Puerto Bahía en la Guajira un puerto de exportación de gas venezolano y abaratar el colombiano. pic.twitter.com/gHGT4hAErk

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

Del mismo modo, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, destacó el desarrollo de la integración energética entre ambos países, “Ya firmamos el acuerdo para impulsar la interconexión eléctrica en Vichada, un paso concreto para llevar energía confiable a una región que había quedado aislada”, declaró, y explicó cómo la región vecina ya había estado interconectada a Venezuela, y que ahora se busca retomar ese camino.

El ministro añadió que Colombia evalúa reactivar el gasoducto Antonio Ricaurte y su conexión con PDVSA, que describió como un eje para la seguridad energética de ambos países, “Colombia está construyendo seguridad energética con visión regional, soluciones técnicas y compromiso territorial, junto a nuestro pueblo hermano venezolano”, precisó.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA