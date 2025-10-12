Gustavo Petro cuestiona Nobel a MCM

CIUDAD MCY.- Las criticas y rechazo a la designación del Premio Nobel de la Paz a una activista política que llama a una intervención militar sobre su país son cada vez más fuertes. En esta oportunidad el presidente de Colombia, Gustavo Petro cuestionó la reciente designación a María Corina Machado.

El argumento que expone el líder colombiano para restar credibilidad al premio Nobel es que la reconocida figura del terrorismo en Venezuela, María Corina Machado, envío en el año 2018 una carta al primer ministro de Israel en 2018 pidiendo su apoyo para un cambio de gobierno en Venezuela, a través de la fuerza militar.

En un mensaje posteado a través de la red social X, el presidente colombiano expresa: “¿Qué significa que la gente de Noruega que entrega ese premio, estimule ese tipo de alianza mundial que no podría ser más que de barbarie y guerra y no de paz?”.

Pero además, desafió a la activista política de la oposición radical venezolana: «Le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país.

Otro de los aspectos que destaca Petro en su carta posteada en X es la dudosa capacidad de María Corina Machado para crear consenso y evitar un conflicto armado en Venezuela: ¿esperaría de usted que ayudara a iniciar conversaciones para un gran diálogo político entre todas las fuerzas venezolanas sin exclusión, que incluyera a quienes votaron por Chávez y por usted, y no un apoyo a una invasión armada contra la patria de Bolívar como sucedió en Panamá, también Patria de Bolívar y de la Gran Colombia?», dirige a MCM.

Como se sabe, el Premio Nobel de la Paz cada año pierde credibilidad por la manera como otorga los premios a personajes cuyos discursos y acciones son altamente guerreristas.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA