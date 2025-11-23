Habitantes de Girardot ejercen su derecho al sufragio en la IV Consulta Popular

El Poder Popular se mantiene desplegado por los diversos centros electorales para ser protagonistas en la transformación social de sus comunidades

CIUDAD MCY.- Los habitantes del municipio Girardot se han dirigido desde tempranas horas, a los centros electorales con el compromiso de ejercer su derecho al voto en la IV Consulta Popular Nacional 2025, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En esta fiesta electoral los jóvenes mayores de 15 años de edad y adultos, comprometidos con el futuro de su país, tienen la oportunidad de elegir el proyecto alineado con el Plan de las 7 Transformaciones que fomentará el desarrollo sostenible y mejorará la calidad de vida de los habitantes en la comunidad.

Gíbero García, miembro de la Dimensión de Organización y Planificación de la Comuna Socioproductivo Pueblo Valiente, de la Parroquia Andres Eloy Blanco, manifestó que esperan superar la participación que tuvieron en la consulta anterior.

¨Esperamos superar los mil votos, ya que estuvimos muy cerca la vez anterior, Y bueno, la participación de las personas hasta ahora ha sido muy satisfactoria.¨

¨Han asistido votantes de los ocho sectores que conforman nuestra comuna… Hacemos una llamado a que la gente se anime y venga a ejercer su derecho al voto por uno de estos proyectos tal y como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, la participación debe ser totalmente efectiva¨.

La jornada democrática que se desarrolla en la Ciudad Jardín, es la muestra del profundo sentido de corresponsabilidad y compromiso de los aragüeños al construir una democracia real.

