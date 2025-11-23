Ciudad MCY

Habitantes de Girardot ejercen su derecho al sufragio en la IV Consulta Popular

PorBeatriz Guilarte

Nov 23, 2025

El Poder Popular se mantiene desplegado por los diversos centros electorales para ser protagonistas en la transformación social de sus comunidades

CIUDAD MCY.- Los habitantes del municipio Girardot  se han dirigido desde tempranas horas, a los centros electorales con el compromiso de ejercer su derecho al voto en la IV Consulta Popular Nacional 2025, convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En esta fiesta electoral los jóvenes mayores de 15 años de edad y adultos, comprometidos  con el futuro de su país, tienen la oportunidad de  elegir el proyecto  alineado  con el Plan de las 7 Transformaciones  que fomentará el desarrollo sostenible y mejorará la calidad de vida de los habitantes en la comunidad.

Gíbero García, miembro de la Dimensión de Organización y Planificación de la Comuna Socioproductivo Pueblo Valiente, de la Parroquia Andres Eloy Blanco, manifestó que esperan superar  la participación que tuvieron en la consulta anterior.

¨Esperamos superar los mil votos, ya que estuvimos muy cerca la vez anterior, Y bueno, la participación de las personas hasta ahora ha sido muy satisfactoria.¨

¨Han asistido votantes de los ocho sectores que conforman nuestra comuna… Hacemos una llamado a que la gente se anime y venga a ejercer su derecho al voto por uno de estos proyectos tal y como lo ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, la participación debe ser totalmente efectiva¨.

La jornada democrática que se desarrolla  en la Ciudad Jardín, es la muestra del profundo sentido de corresponsabilidad y compromiso de los aragüeños al construir una democracia real.

LUZ MARINA CARRERA  |  FOTOS: CORTESÍA

