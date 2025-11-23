Municipio Libertador participa activamente en la Consulta Popular Nacional 2025

Con esta jornada, el municipio Libertador reafirmó su voluntad de decidir, votar y priorizar las soluciones para sus comunidades

CIUDAD MCY.- Con una contundente demostración de civismo y democracia participativa, el pueblo del municipio Libertador salió a las calles para protagonizar la 4ta Consulta Popular Nacional 2025.

Desde tempranas horas de la mañana, los ciudadanos se movilizaron desde sus comunidades para ejercer su derecho al voto en una jornada caracterizada por la rapidez y la organización.

En esta jurisdicción, el proceso contó con la habilitación de 25 centros electorales distribuidos en 11 comunas.

Los votantes tienen la oportunidad de elegir entre 77 proyectos postulados por los diferentes territorios, todos enmarcados en el Plan de las 7 Transformaciones.

Entre las propuestas priorizadas por la comunidad destacan mejoras en la infraestructura vial, la optimización del servicio de gas comunal, así como la construcción y rehabilitación de espacios deportivos y educativos, reafirmando el compromiso de los habitantes con el bienestar colectivo.

La jornada transcurre de manera fluida, rápida y sencilla, bajo la supervisión de los organismos de seguridad del Estado, quienes garantizan que esta fiesta electoral se desarrolle en completa paz y armonía.

PUEBLO EMPODERADO

Los habitantes del municipio Libertador expresaron su orgullo y satisfacción por formar parte de este mecanismo de participación directa.

Sujei Urtado, perteneciente a la comuna Hijos e Hijas de la Patria, catalogó el proceso como eficiente y destacó la atención recibida

«De verdad ha sido un proceso súper rápido y sencillo, no te tardas más de un minuto. Quiero resaltar la atención de todos los miembros de mesa, que nos han tratado con mucho cariño a los votantes», afirmó

Asimismo, Urtado subrayó la importancia política del evento: «Estos procesos son demasiado importantes para nosotros como pueblo, porque a través de ellos, como Poder Popular, nos empoderamos y tenemos la voz protagónica para transformar nuestras comunas».

Por su parte, María Castillo, habitante de la comuna Agro Urbana Camino a la Victoria, hizo un llamado a seguir construyendo el Estado Comunal

«El día de hoy estamos tomando nuevamente la batuta en la construcción de un estado comunal, gracias a las consultas populares impulsadas por nuestro presidente Nicolás Maduro, que cada día nos da un rol protagónico en nuestra Patria», concluyó Castillo.

