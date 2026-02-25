Habitantes de Revenga fueron beneficiados con instalación de transformadores

CIUDAD MCY.- Con el propósito de continuar fortaleciendo los servicios públicos en el municipio José Rafael Revenga, el Gobierno municipal en conjunto con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), realizaron la sustitución de dos transformadores en los sectores Trapiche del Medio y La Esperanza de La Gruta.

Ambos equipos tienen una capacidad de 50kva, sustituyendo los anteriores que contaban con 15kva, lo que permitirá a los residentes, contar con un servicio más estable y eficiente en cada uno de sus hogares.

Zulay Rangel, habitante de la comunidad Trapiche del Medio dijo estar agradecida por la respuesta a la solicitud de dicho transformador “aquí estamos muy contentos y agradecidos porque nos están sustituyendo este transformador por uno de mayor capacidad, esto se traduce en el mejoramiento del servicio”.

Por su parte, Silvino Hernández residente del sector La Esperanza de La Gruta expresó “todos los vecinos nos sentimos muy agradecidos y contentos porque hoy estamos recibiendo este beneficio del nuevo transformador y con más capacidad que el anterior, este trabajo tiene mucho significado para nosotros”.

La sustitución de estos transformadores forman parte del desarrollo municipal en materia de servicio públicos, trabajos enmarcados en la 2da Transformación, gracias al respaldo del Gobierno regional y nacional para el bienestar y mejoras de la calidad de vida de los revengueños y revengueñas.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

FOTOS: CORTESÍA