Nueva torre residencial toma forma en El Venerable

Mediante una supervisión técnica, el instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), asegura un progreso a este proyecto estratégico destinado a garantizar espacios seguros y de calidad a 20 familias de la comunidad

CIUDAD MCY.- La política de vivienda en Aragua mantiene su dinamismo con nuevas inspecciones técnicas, esta vez en el urbanismo El Venerable, donde se construyen 20 apartamentos destinados a familias de la poblada comunidad ubicada en el municipio Francisco Linares Alcántara.

La información fue difundida a través de las plataformas digitales del Instituto para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA), como parte del seguimiento informativo a los proyectos en ejecución en la región.

La jornada de supervisión fue ejecutada por el equipo estadal de Vivienda, en cumplimiento de las orientaciones del ministro para Hábitat y Vivienda, Raúl Alfonso Paredes, la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde Víctor Bravo, quienes han priorizado el fortalecimiento de los proyectos habitacionales como parte de la agenda social en la entidad.

Durante el recorrido técnico se verificaron avances significativos en la construcción de la segunda torre del complejo residencial, obra que permitirá ampliar la capacidad del urbanismo y ofrecer espacios dignos, seguros y de calidad a nuevas familias aragüeñas. La infraestructura contempla unidades habitacionales diseñadas para garantizar bienestar y estabilidad a sus futuros adjudicatarios.

El urbanismo El Venerable, ubicado en la comuna “Leales a Chávez”, se consolida como un proyecto estratégico dentro del desarrollo territorial de la localidad, impulsado bajo un esquema de articulación entre el Gobierno Bolivariano y los habitantes, con el propósito de acelerar la ejecución y asegurar estándares óptimos de construcción.

De esta forma, la supervisión permanente de los proyectos habitacionales permite asegurar el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la calidad constructiva, favoreciendo directamente a las comunidades organizadas.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA