Hace 12 años se declaró el joropo como Patrimonio Cultural de la Nación

CIUDAD MCY.- El 15 de marzo de 2014, fue declarado el joropo como Patrimonio Cultural de la Nación, en la categoría de Bien de Interés Cultural.

Esta decisión lo anunció el Gobierno Bolivariano con el fin de enaltecer y difundir a este género musical venezolano, siendo el Comandante Hugo Chávez quien profundizó este amor por las distintas canciones que nos ofrece el joropo.

En más de una oportunidad el Comandante cantó sus canciones favoritas: Motivos Llaneros, compuesta por Ángel Ávila y grabada por Eneas Perdomo, Lucerito de Mi Llano (Augusto Bracca), Poesía, Copla y Sabana (Pedro Telma Ojeda), Maisanta (José León Tapia y Cristóbal Jiménez) y Cajón de Arauca Apureño (Julio César Sánchez Olivo), entre otras.

Apure, Barinas, Guárico y Portuguesa son los estados más populares en donde se resalta este baile y género musical tradicional de Venezuela.

FUENTE:EL MAZO DANDO

FOTO:CORTESIA