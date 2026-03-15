Culmina con éxito Foro de Patrimonio Cultural en Aragua

CIUDAD MCY.- Con una masiva participación de cultores provenientes de los 18 municipios del estado Aragua, finalizó el 1. ° Foro Regional sobre Patrimonio Cultural Viva Venezuela Mi Patria Querida. El evento de clausura tuvo lugar en los espacios del Centro de la Diversidad Cultural de San Mateo, municipio Bolívar, tras completar seis intensas jornadas de intercambio.

La información fue suministrada por la presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC), Dinorah Cruz, quien destacó que este encuentro, organizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, busca transformar la gestión cultural desde el territorio.

“Este foro tiene como propósito articular las políticas públicas en materia de patrimonio. Es un foro que se hace desde las bases, desde las comunidades y por esa razón es que lo realizamos bajo el lema De Miranda a las Comunas escuchando los planteamientos de las cultoras y los cultores, conociendo sus opiniones y preocupaciones, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus expectativas en relación a la preservación, cuidado y proceso de declaratoria del Patrimonio Cultural venezolano, tanto material como inmaterial”, explicó Cruz.

Asimismo, la titular del IPC informó que se desarrollaron simultáneamente más de 118 foros en todo el territorio nacional. Estas jornadas regionales convergerán en un gran encuentro nacional el próximo 28 de marzo, el cual coincidirá con el Día del Patrimonio Nacional.

La cita nacional se llevará a cabo en la Casa de la Libertad y la Cultura “Alí Primera”. Allí, los voceros designados presentarán los puntos sistematizados durante los foros regionales, enfocados en la defensa de la identidad. Este papel de trabajo será entregado a la presidenta (E) Delcy Rodríguez, para sentar las bases para nuevas políticas públicas en la materia.

FUENTE:VTV

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