Honduras: Crecimiento de economía en casi 4% confirmo confianza en estabilidad interna

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Honduras informó que, al primer semestre de 2025, la economía hondureña registró un crecimiento de 3.9 por ciento según el índice mensual de actividad económica.

Los economistas destacan que este punto consolida el dinamismo de los sectores productivos y responde principalmente al consumo privado impulsado por mayores ingresos en los hogares y el constante flujo de remesas.

El Banco Central de Honduras presenta los resultados del índice mensual de actividad económica a junio de 2025, donde se observa la fortaleza de los sectores productivos que alcanzaron un crecimiento de 3.9 por ciento, lo que se explica por el dinamismo de la demanda interna, particularmente por el consumo privado apoyado por el aumento del ingreso disponible de los hogares y el flujo de remesas.

Expertos en materia económica señalan que el crecimiento refleja confianza en la estabilidad interna, donde la demanda de bienes y servicios continúa en expansión.

Además, la demanda externa de productos agroindustriales ha favorecido la balanza productiva del país, logrando que actividades como la agricultura, la industria manufacturera y el comercio mantengan una tendencia positiva.

Y el hecho es que Honduras depende mucho del comercio internacional, pues el 84 por ciento de las importaciones son mercancías ya terminadas que vienen listas para satisfacer las necesidades de la población.

Entre los sectores con mayor aporte al resultado destacan la intermediación financiera, telecomunicaciones, agricultura y ganadería, así como transporte y almacenamiento.

Los analistas subrayan que estos sectores muestran señales de modernización y resiliencia, contribuyendo al sostenido desempeño económico; como, por ejemplo, la cadena de café tiene más de 120.000 productores, pero también está la cadena de cacao que tiene aproximadamente unos 5.000 productores y también de otras que se vienen a sumar dentro de ellas, como es la cadena de apicultura.

El Gobierno hondureño, según reporta el corresponsal de teleSUR, Karim Duarte, está trabajando por el bienestar del pueblo, para que haya también seguridad alimentaria, alimento y oportunidad para los productores para generar ingreso.

Economistas coinciden en que, aunque los desafíos globales persisten, el 3.9 por ciento alcanzado es señal alentadora para la economía hondureña.

Resaltan que la diversificación productiva y el fortalecimiento de la demanda interna serán claves para mantener un crecimiento estable en los próximos meses.

