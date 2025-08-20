Paraguay: Docentes acuerdan con Gobierno alza salarial del 3.6 % y levantan huelga

CIUDAD MCY.- Los sindicatos de profesores paraguayos informaron que, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno para elevar los salarios en un 3.6 por ciento, tomaron la decisión de suspender la huelga que llevaban a cabo.

El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, anunció medios locales de comunicación que el incremento se implementará desde enero de 2026 y adelantó que intentarán incorporar un nuevo ajuste en el presupuesto del año siguiente.

El conveniose logró después de dos días de negociaciones con funcionarios del Ministerio de Finanzas y Economía, según indicó el dirigente.

“Es importante mencionar que cuando iniciamos la lucha era 0 por ciento (el reajuste)”, afirmó Piris. Aseguró que se logró incluir en el presupuesto un incremento de nueve millones de dólares para el escalafón de los maestros.

El anuncio de una nueva movilización para los próximos días 27 y 28 de agosto, si no se alcanzaba un aumento superior al 3,6 por ciento, también queda sin efecto, agregó.

Piris indicó que su atención se enfoca en la próxima fecha, el 25 de agosto, cuando el despacho de Economía presentará ante el Parlamento la propuesta legislativa del Presupuesto General de la Nación para el año 2026.

“Nos quedan todavía dos meses en los cuales podemos pelear una adenda”, mencionó el líder sindical, quien comentó que también tendrán la posibilidad de acudir al Congreso.

Durante dos días, cientos de maestros se movilizaron para exigir que sus sueldos aumentaran en un 8.6 por ciento a nivel general. Con base en el informe de inflación interanual de junio del año anterior, el Gobierno ofreció un 3.6 por ciento.

