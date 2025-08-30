Ciudad MCY

Honduras reduce significativamente la tasa de homicidios en el 2025

PorMilexis Pino

Ago 30, 2025

CIUDAD MCY.-La tasa de asesinatos en Honduras ha experimentado una disminución del 12  por ciento gracias a la implementación de intensos operativos de seguridad en las zonas más golpeadas por la violencia, bajo la presidenta Xiomara Castro.

Este avance fue anunciado por el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, durante una comparecencia pública. En ella, subrayó que el país registra actualmente el índice de homicidios más bajo, según los datos que se remontan a 2022: 2.500 casos en ese año, 2.300 en 2023, y un descenso a 1.700 y 1.500 en 2024 y 2025, respectivamente.

En contraste, el año 2013 marcó un punto crítico en la historia del país, con 6.757 muertes violentas, la cifra más alta jamás registrada. Para 2021, ese número ya había descendido a 3.943, reflejando una tendencia sostenida a la baja.

Además de la reducción en homicidios, se ha logrado la captura de 5.000 individuos vinculados a delitos como extorsión y otros crímenes similares.

La gestión de Xiomara Castro ha sido clave en este proceso. De acuerdo con el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), la tasa de homicidios se ha mantenido en niveles históricamente bajos, reflejando un cambio estructural en la seguridad del país.

FUENTE TELESUR | FOTO CORTESÍA

