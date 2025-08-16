Hospital Los Samanes fomenta la lactancia materna con conversatorio educativo

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por promover la salud y el bienestar en la comunidad, el Hospital Los Samanes, ubicado en el municipio Girardot, se ha consolidado como un centro de referencia para la difusión de conocimientos médicos, como se demostró en el auditorio 3 del hospital, que fue el escenario de un conversatorio sobre la Lactancia Materna, una actividad clave en la Semana de la Lactancia Materna, que atrajo a un público diverso, incluyendo a futuras y nuevas madres, así como a profesionales de la salud.

El evento contó con la participación de especialistas en el tema, quienes ofrecieron asesoramiento experto a más de 100 mujeres embarazadas y lactantes, además de personal médico, residentes de pediatría e invitados especiales.

Durante la jornada, las expertas se dedicaron a derribar los mitos que rodean a la lactancia y a destacar su importancia como el alimento «por naturaleza y excelente» que los bebés deben consumir durante sus primeros seis meses de vida.

La directora del hospital, Eglee López, subrayó la relevancia de que la información compartida no se limite a las paredes del auditorio. «Es importante no solo que las mujeres asistentes recibieran esa información, sino que fuesen multiplicadoras de la misma en las comunidades donde hacen vida», afirmó López.

Las especialistas no solo abordaron los beneficios de la lactancia, sino que también proporcionaron información detallada sobre el programa de Lactancia Materna y el Plan Parto Humanizado, pilares del vértice 1 de la Gran Misión Venezuela Mujer.

Este enfoque integral busca empoderar a las mujeres con el conocimiento y los recursos necesarios para tomar decisiones informadas sobre la crianza de sus hijos y su propia salud. La jornada educativa refuerza el compromiso del Hospital Los Samanes con la salud pública y la educación, promoviendo prácticas que benefician a las familias y a la sociedad en general.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS CORTESÍA