Cmdnna habilitó oficina en terminal de La Victoria para tramitación de permisos

CIUDAD MCY.- Cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, en cuanto a la recreación y libre tránsito de los consentidos del hogar, se instaló una oficina móvil en el Terminal de Pasajeros José Félix Ribas de La Victoria, para la tramitación de los permisos correspondiente para viajes en el interior del país.

Dairy Vásquez, presidenta del Consejo Municipal del Derecho del Niño, Niña y Adolescente en Ribas, informó que durante el presente mes estarán en el terminal de pasajeros facilitando a los padres los respectivos permisos que garanticen el libre tránsito a los niños que se dispongan a viajar durante el receso escolar

“Hemos habilitado un espacio en el terminal de pasajeros de La Victoria y al mismo tiempo nos mantenemos atendiendo al público en la oficina principal ubicada la sede de la alcaldía de Ribas en Ciudad Socialista La Mora. Junto al poder comunal, y bajo las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, gobernadora Joana Sánchez y alcalde Juan Carlos Sánchez, estaremos prestando el servicio al público de manera gratuita para que nuestros chamos disfruten de una temporada de vacaciones felices”, indicó la titular del Cmdnna en Ribas.

Requisitos:

Para tramitar los permisos, se debe presentar copia y original de la cédula de identidad del representante legal. Igual del niño si la posee y del adolescente, partida de nacimiento del viajero (NNA). En caso de viajar acompañado, copia y original de la cédula de identidad del acompañante, dirección y número de contacto (móvil). Para cualquier duda pueden comunicarse y pedir información a través del: 0424-3477631/ 0412-438400.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTOS CORTESIA