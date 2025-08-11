Idenna Aragua realizó despliegue en favor de niños, niñas y adolescentes de la entidad

***En sus jornadas el ente promueve los deberes y derechos de la población infanto –juvenil de la región

CIUDAD MCY.- El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) Aragua participó en la Jornada de Tribunales Móviles realizada el pasado fin de semana en el municipio Francisco Linares Alcántara.

Durante esta actividad, se brindó atención social en áreas clave como protección integral, colocación familiar y régimen de manutención, reafirmando el compromiso institucional con la garantía de los derechos de la infancia y adolescencia en el estado Aragua.

Cabe destacar que, esta misma actividad también se realizó desde la Ciudad Socialista Escuela Luisa Cáceres de Arismendi del municipio José Félix Ribas, desde donde el Idenna Aragua proporcionó atención en materia de protección, colocación familiar y remisión de casos a las instituciones correspondientes, garantizando los derechos colectivos y difusos de los niños, niñas y adolescentes.

Plan Escuelas Abiertas 2025: Alegría y convivencia en Zamora

En el marco del “Plan Agosto Escuelas Abiertas 2025”, Idenna Aragua continúa realizando actividades recreativas y formativas en distintos planteles educativos de la entidad.

Durante el pasado fin de semana la jornada se llevó a cabo en la Unidad Educativa Nacional “Simón Rodríguez”, ubicada en la población de Villa de Cura en el municipio Zamora.

Durante esta jornada, niños, niñas y adolescentes disfrutaron de espacios de sana convivencia, juegos, dinámicas y actividades culturales que promueven el esparcimiento y fortalecen los valores comunitarios.

REINA BETANCOURT | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA