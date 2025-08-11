Continúan trabajos de desazolve en el río Aragua como parte del Plan Pre Lluvias 2025

***El uso de maquinaria pesada ha acelerado el despeje que garantizará el fluido del agua en el río

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo coordinado para mitigar los riesgos de las próximas precipitaciones, continúan los trabajos de desazolve en el río Aragua. Las labores se centran en la zona conocida como Las Compuertas, punto donde confluyen las vertientes de los ríos provenientes de los municipios de Santiago Mariño, Francisco Linares Alcántara, José Ángel Lamas y Sucre.

Estas acciones forman parte del Plan Pre Lluvias 2025 que se inició el pasado 6 de enero, dentro de los cuales se encuentra la limpieza de este dique que tiene como fecha de culminación de dichos trabajos el miércoles 13 de junio. Este plan ha permitido un avance significativo en la limpieza y rehabilitación de los espacios territoriales y afluentes que desembocan en el lugar, que ha sido afectado mayormente por el mal uso que los ciudadanos le dan como vertedero informal.

Jenifer Tovar, miembro de la Dirección de Mantenimiento de Espacios de Dominio Público y Privado de la alcaldía del municipio de Santiago Mariño, destacó la importancia de estos trabajos. “Nosotros también estamos trabajando en el municipio Santiago Mariño en la limpieza de más de 10 mil metros lineales en todo el río Turmero”, agregó.

La ejecución de estas obras en diversos sectores de la región busca prevenir inundaciones y garantizar la seguridad de las comunidades ante la temporada de lluvias.

MARÍA JOSÉ PARRA | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESÍA