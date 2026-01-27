‎Impulsan Plan Agroalimentario Comunal como motor estratégico del Reto Admirable 2026

‎CIUDAD MCY.- El impulso y reforzamiento de los métodos técnicos en el campo, anunció el Viceministerio del Sistema de Formación Comunal y Movimientos Sociales, junto con la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), como parte del despliegue del “Plan Agroalimentario Comunal: Motor Estratégico del Reto Admirable 2026”.

Durante una jornada en videoconferencia, dirigida a los responsables de las coordinaciones estatales del Ciara, las autoridades informaron acerca de los lineamientos orientados a impulsar el desarrollo productivo comunal y fortalecer la seguridad alimentaria en el país.

‎La actividad fue presidida por la viceministra Kelly Pacheco y el presidente de la Fundación Ciara, Andrés Cisneros.

PRODUCIR TODO

‎Pacheco enfatizó la importancia de trabajar en conjunto y desde una perspectiva comunal, al advertir que, tras los ataques contra el país “es necesario seguir pensando en colectivo desde la mirada comunal, entendiendo que en este momento es imprescindible continuar con el proyecto Bolivariano y la Comuna como familia colectiva. El llamado es a producir”.

‎‎Asimismo, el presidente de Ciara, Cisneros, se mostró optimista ante los desafíos que presenta este plan, además de destacar que se proyecta trabajar sobre más de 200 mil hectáreas en el ámbito nacional.

“Contamos con la formación y experiencia de nuestros técnicos de la Fundación Ciara para garantizar y brindar los niveles de producción que se estiman”, afirmó Cisneros.

