Impulso al cine en Aragua: Encuentro estratégico de cinematografía

CIUDAD MCY.- Como parte de una agenda de trabajo que busca establecer espacios de diálogo directo y cooperación con los actores de la industria cinematográfica, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), Román Chamorro, realizó un encuentro estratégico con la comunidad audiovisual del estado Aragua, en el emblemático Teatro Ateneo de Maracay.

Durante el evento, Chamorro subrayó la relevancia del proceso creativo que impulsa el cine regional. “Nos hemos reunido con la organización del cine en Aragua, la Red de Cine, la Universidad de las Artes, la Universidad Bicentenaria, así como con profesores, estudiantes, productores y realizadores, a fin de trabajar de manera conjunta en los proyectos que están surgiendo en la zona”, afirmó.

El encuentro contó, a su vez, con la participación de destacados representantes del sector como Bernardo Rotundo, presidente del Circuito Gran Cine; Edgar Narváez, presidente de la Asociación de Autores Cinematográficos (ANAC); y Andy Mota, por la plataforma cinematográfica del Gabinete Regional del Ministerio de Cultura.

Este intercambio permitió a los asistentes presentar sus proyectos, necesidades y propuestas, con el fin de establecer una hoja de ruta para futuras alianzas, que promuevan la exhibición, preservación y creación de nuevos contenidos con un sello distintivo aragüeño.

Con este encuentro en la Ciudad Jardín, el CNAC construye un modelo cinematográfico inclusivo y participativo, donde la cooperación institucional y el talento regional son los pilares del desarrollo del cine en Venezuela.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO: CORTESÍA