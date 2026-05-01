Restablecido servicio de agua en la comuna San Carlos Indestructible

En el marco de los proyectos que impulsa el Poder Popular, se realizó la conexión de tomas al Acueducto Regional del Centro

‎CIUDAD MCY.- ‎Un nuevo logro se cristalizó en la Comuna San Carlos Indestructible, del municipio Girardot, con el restablecimiento del servicio de agua gracias a un importante trabajo en el Acueducto Regional del Centro.

Estas obras fueron ejecutadas por medio de un proyecto comunitario que fue escogido en la última Consulta Popular del mes de marzo.

‎‎Los habitantes de San Rafael, San Carlos, 5 de Julio, Los Bloques, Tricolor y José Gregorio Hernández fueron beneficiados con esta acción que les garantizará un suministro constante de agua potable por tuberías.

‎‎Alrededor de tres años de estudios y trabajos por parte del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas y el Poder Popular transcurrieron para llegar al resultado final.

La idea resultó ambiciosa, con la instalación de tres conexiones directas al Acueducto Regional del Centro.

‎‎»Llevamos la propuesta a los sectores, priorizando las fallas que existían; fueron tres empalmes continuos, de las cuales sacamos croquis y empezamos a estudiar y materializamos nuestro sueño», relató Robert Barreto, vocero comunal.

‎‎Vale mencionar que, además del financiamiento de las Consultas Populares, recibieron el apoyo de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Rafael Morales.

‎‎Los residentes manifestaron su alegría, tranquilidad y satisfacción por la obra culminada.

‎‎Daisy Martinez, residente de la zona dijo, «más de tres mil 500 familias son beneficiadas, después de años buscando está solución».

‎‎Por su parte, Johnny Vargas, vocero de la Mesa Técnica de Agua de la Comuna San Carlos de Indestructible, agregó, «Esto fue un esfuerzo mancomunado de toda la comuna y las autoridades (…) era un problema que teníamos bastante difícil con el agua y podemos decir que triunfamos».

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CORTESÍA