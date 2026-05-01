Ciudad MCY

Comunicación Patria

Aragua

Nueve parejas de Lamas sellaron su pacto de amor de manera civil

Foto del avatar

PorRafael Velásquez

May 1, 2026

Con gran compromiso adquirido los esposos se unieron para consolidar su amor

CIUDAD MCY .- En un acto cargado de emoción, el amor de nueve parejas se consolidó en el municipio José Ángel Lamas, mediante la realización de matrimonios civiles colectivos.

El evento permitió que los enamorados formalizaran su unión para el bienestar social y la protección legal de sus respectivas familias.

Las nueve parejas, acompañadas por el cortejo nupcial y sus testigos, se dieron el «sí, acepto» en la Plaza Bolívar de la jurisdicción.

El procurador general del estado Aragua, Ángel León, junto al alcalde, Tony García, oficializaron los matrimonios civiles, que sella el compromiso para toda la vida.

Finalmente, la actividad busca consolidar la base familiar y ofrecer seguridad jurídica a los hogares santacrucences.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA

Foto del avatar

Por Rafael Velásquez

Noticias Destacadas

Venezuela

Inició la temporada de ondas tropicales en Venezuela

1 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Avanza en un 95% la rehabilitación integral de la Plaza Bicentenaria de Maracay

1 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Gran jornada de atención integral favoreció al sector campesino en Urdaneta

1 de mayo de 2026 Rafael Velásquez
Aragua

Fundaragua ejecutó mantenimiento vial en el Distribuidor 4F

1 de mayo de 2026 Rafael Velásquez