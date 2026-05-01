Nueve parejas de Lamas sellaron su pacto de amor de manera civil

Con gran compromiso adquirido los esposos se unieron para consolidar su amor

CIUDAD MCY .- En un acto cargado de emoción, el amor de nueve parejas se consolidó en el municipio José Ángel Lamas, mediante la realización de matrimonios civiles colectivos.

El evento permitió que los enamorados formalizaran su unión para el bienestar social y la protección legal de sus respectivas familias.

Las nueve parejas, acompañadas por el cortejo nupcial y sus testigos, se dieron el «sí, acepto» en la Plaza Bolívar de la jurisdicción.

El procurador general del estado Aragua, Ángel León, junto al alcalde, Tony García, oficializaron los matrimonios civiles, que sella el compromiso para toda la vida.

Finalmente, la actividad busca consolidar la base familiar y ofrecer seguridad jurídica a los hogares santacrucences.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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