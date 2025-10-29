IMU fortalece con prevención y sensibilización la lucha contra el Cáncer de Mama en Urdaneta

CUIDAD MCY.-El Instituto de la Mujer del municipio Urdaneta (IMU) continúa desplegando una serie de actividades especiales, enfocadas en la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama, en el marco de la conmemoración del Mes Rosa, bajo el lema de «Conciencia, amor y alegría».
En este sentido, el IMU realizó recientemente una emotiva y significativa ceremonia que unió a familias, amigos y profesionales de la salud con un objetivo común de fomentar la prevención y el apoyo.
“Se realizó una hermosa ceremonia donde, junto a expertos, compartimos información valiosa sobre la importancia de la autoexploración y los chequeos médicos regulares. La prevención es clave para salvar vidas”, expresó la presidenta del IMU, Beatriz Castillo, destacando al tiempo la relevancia del encuentro.
Acotó que el evento no solo se centró en la información médica, sino también en el componente humano y emocional de la lucha. «Se dedicó un espacio para recordar y honrar a quienes han luchado, creando un ambiente de apoyo y esperanza para sobrevivientes y familiares,» manifestó Castillo.
A Asimismo, la presidenta del IMU hizo un llamado a la colectividad a sumarse a la causa: «Este mes es una invitación a vestirnos de rosa, a hablar sobre la salud y a unir nuestras voces en apoyo a todas las personas que han sobrevivido a esta enfermedad.»
Para finalizar, Beatriz Castillo, agradeció el respaldo de los niveles de gobierno que hacen posible este tipo de jornadas de salud y concienciación.
“Agradecemos profundamente a nuestro Presidente Nicolás Maduro, a nuestra vocera del poder popular de Aragua Joana Sánchez y a nuestro alcalde Julio Melo por su compromiso sostenido con la salud de las mujeres y la organización de actividades enfocadas en la prevención”, concluyó la Presidenta del IMU.
