IMU fortalece con prevención y sensibilización la lucha contra el Cáncer de Mama en Urdaneta

CUIDAD MCY.-El Instituto de la Mujer del municipio Urdaneta (IMU) continúa desplegando una serie de actividades especiales, enfocadas en la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama, en el marco de la conmemoración del Mes Rosa, ​bajo el lema de «Conciencia, amor y alegría».

En este sentido, el IMU realizó recientemente una emotiva y significativa ceremonia que unió a familias, amigos y profesionales de la salud con un objetivo común de fomentar la prevención y el apoyo.

​“Se realizó una hermosa ceremonia donde, junto a expertos, compartimos información valiosa sobre la importancia de la autoexploración y los chequeos médicos regulares. La prevención es clave para salvar vidas”, expresó la presidenta del IMU, Beatriz Castillo, destacando al tiempo la relevancia del encuentro.

Acotó que ​el evento no solo se centró en la información médica, sino también en el componente humano y emocional de la lucha. «Se dedicó un espacio para recordar y honrar a quienes han luchado, creando un ambiente de apoyo y esperanza para sobrevivientes y familiares,» manifestó Castillo.

​A Asimismo, la presidenta del IMU hizo un llamado a la colectividad a sumarse a la causa: «Este mes es una invitación a vestirnos de rosa, a hablar sobre la salud y a unir nuestras voces en apoyo a todas las personas que han sobrevivido a esta enfermedad.»

​​Para finalizar, Beatriz Castillo, agradeció el respaldo de los niveles de gobierno que hacen posible este tipo de jornadas de salud y concienciación.

​“Agradecemos profundamente a nuestro Presidente Nicolás Maduro, a nuestra vocera del poder popular de Aragua Joana Sánchez y a nuestro alcalde Julio Melo por su compromiso sostenido con la salud de las mujeres y la organización de actividades enfocadas en la prevención”, concluyó la Presidenta del IMU.

ALCALDÍA URDANETA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA