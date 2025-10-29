Girardot establece nuevos lapsos para predeclaración del impuesto de actividad económica

Satrim exhortó a los contribuyentes a realizar sus gestiones sobre este ámbito dentro de los nuevos lapsos establecidos

CUIDAD MCY.-La Superintendencia de Administración Tributaria del Municipio Girardot (Satrim) actualizó los lapsos para la predeclaración mensual del impuesto de actividad económica, destacando su carácter obligatorio y la importancia de cumplir con los tiempos establecidos para evitar sanciones administrativas.

Esta medida, difundida a través de las redes sociales oficiales del ente, no implica la creación de un nuevo gravamen, sino la optimización del proceso de declaración habitual, con el objetivo de facilitar una gestión tributaria más eficiente y ordenada.

La predeclaración deberá realizarse siguiendo los pasos establecidos en el portal oficial de la Alcaldía de Girardot, realizándolo de la siguiente manera:

Acceso al portal: Ingresar a sistemas.alcaldiagirardot.gob.ve con usuario y clave.

Ubicación de Satrim: Seleccionar la pestaña «Procesos» y luego la opción «Satrim».

Actividades Económicas: Ingresar al módulo correspondiente y hacer clic en «Actividades Económicas».

Generación y revisión: Ver detalles de la Razón Social del fondo de comercio y revisar tasas, impuestos y tarifas.

Completar campos: Continuar con la especificación del tipo de actividad económica y los ingresos mensuales.

Las autoridades aclararon que en esta etapa de predeclaración no se exige el pago inmediato de impuestos, tasas o tarifas. El compromiso de pago se activa una vez finalizado el proceso de declaración.

Satrim exhorta a todos los contribuyentes a realizar su predeclaración dentro de los nuevos lapsos establecidos, contribuyendo así al cumplimiento tributario y al fortalecimiento de la gestión municipal.

REINA BETANCOURT | FOTO: CORTESÍA