Inaugurada cancha de usos múltiples en la Comuna Villas del Caracol

Este proyecto representa un paso firme hacia la transformación social, el fortalecimiento del tejido comunitario y la reivindicación del derecho al esparcimiento y la participación ciudadana.

CIUDAD MCY.- La comunidad de Villas del Caracol, en el municipio Sucre del estado Aragua, celebró con entusiasmo la inauguración de una cancha de usos múltiples, un espacio comunal destinado al desarrollo deportivo, la recreación y el fortalecimiento del tejido social. Este proyecto fue seleccionado como ganador en la primera y segunda consulta popular, impulsada por el presidente Nicolás Maduro, con el respaldo de la gobernadora Joana Sánchez y el alcalde Wilson Coy, quienes han trabajado de forma articulada para convertir esta propuesta en una realidad tangible.

César Naranjo, vocero comunitario, expresó que este proyecto nace del corazón del pueblo y fue respaldado por nuestras autoridades regionales y municipales. Gracias al presidente Maduro, la gobernadora Sánchez y el alcalde Coy, hoy vemos un engranaje perfecto que ha hecho posible este espacio para el bienestar de nuestra comunidad”.

Por su parte, Margaret Miranda, habitante de la comuna, resaltó el valor histórico de esta inauguración:

“Esto es un hecho tangible en el marco del ‘Golpe de Timón’, aquel llamado que hizo nuestro comandante eterno Hugo Chávez hace 13 años. Hoy, gracias a nuestras propuestas, lo convertimos en realidad.”

Miranda también recordó que el terreno donde hoy se levanta la cancha estaba anteriormente abandonado y era foco de inseguridad, “Gracias a la consulta popular y al acompañamiento constante del alcalde Wilson Coy, hoy recuperamos este espacio que antes era un foco de delincuencia. Es el resultado del empoderamiento del poder popular.”

Desde el sector educativo, Aleida Rodríguez, directora de la Unidad Educativa Privada San Francisco de Asís, celebró la apertura del espacio:

“Estamos felices de poder integrar a nuestros estudiantes en este lugar que por años estuvo sin uso. Esperamos que otras instituciones también se sumen y den vida a este espacio que ahora pertenece a toda la comunidad de Sucre.”

