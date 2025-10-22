Irda realiza reunión estratégica con la misión deportiva cubana en Venezuela de cara a los JDNJ 2026

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de consolidar una alianza estratégica que potencie el rendimiento de los atletas aragüeños, en las instalaciones del Instituto Regional del Deporte de Aragua, se sostuvo una productiva reunión de trabajo entre la directiva del instituto y el Jefe de la Misión Deportiva Cubana en Venezuela.

El encuentro fue liderado por el presidente del IRDA, Carlos España, y el vicepresidente, Edgardo Díaz, quienes recibieron al representante de la nación caribeña, Dr. Pavel Pino. La discusión central se enfocó en el diseño y fortalecimiento de los planes de entrenamiento de las selecciones de Aragua, de cara a los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2026.

Durante la reunión, se realizó un análisis exhaustivo de la realidad actual de cada disciplina deportiva, identificando áreas de oportunidad para optimizar los procesos de preparación. El objetivo final es asegurar que los atletas aragueños cuenten con metodologías de vanguardia que les permitan alcanzar su máximo potencial y obtener los mejores resultados en las justas nacionales.

El presidente del IRDA, Carlos España, resaltó la importancia de esta cooperación en el que se espera aprovechar la experiencia y formación de alto rendimiento de los entrenadores cubanos para elevar el nivel competitivo del estado.

Esta iniciativa se enmarca en las directrices del Gobierno Bolivariano de Aragua y la gobernadora Joana Sánchez, quienes han priorizado el fortalecimiento del sistema deportivo aragüeño como pilar fundamental para el desarrollo integral de la juventud.

Con esta alianza estratégica, el Instituto Regional del Deporte de Aragua reafirma su compromiso de brindar las herramientas necesarias para que la nueva generación de deportistas represente con honor y éxito al estado en los escenarios nacionales.

PRENSA IRDA | FOTO: PRENSA IRDA