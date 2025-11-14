Inaugurada Fase Intermunicipal de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2025

El evento se estará realizando en cuatro ejes del estado Aragua y los campeones se reunirán en la última fase de la competencia para definir a los representantes aragüeños en la fase nacional del evento

CIUDAD MCY.- En un ambiente lleno de colorido, camaradería deportiva y espíritu de competencia, fue inaugurada este viernes, en el gimnasio “Mauricio Johnson” del Polideportivo La Delicias, la Fase Intermunicipal de los III Juegos Deportivos Nacionales Comunales.

El evento, que contó con la presencia de atletas de los consejos comunales y comunas de los 18 municipios de la entidad, estuvo encabezado por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez; el viceministro del Deporte, Juan Carlos Amarante; el presidente del Instituto de Deporte del estado Aragua, Carlos España; entre otras autoridades regionales que dieron el “pistolazo de salida” a esta fase de los juegos.

Cabe destacar que, la fase estatal ha contado con la participación de 18 municipios, integrando a 768 Consejos Comunales y 133 Circuitos Comunales, con un total de 3 mil 122 deportistas registrados (mil 542 femeninas y mil 580 masculinos).

La oferta deportiva es amplia e inclusiva, abarcando 22 disciplinas deportivas, además de incorporar actividades para el adulto mayor y la realización de juegos tradicionales, garantizando la participación de todos los sectores de la comunidad.

RESALTAR

La fase municipal se desarrollará en cuatro ejes descritos a continuación:

EJE 1

Municipios:

* Girardot (sede)

* Francisco Linares Alcántara

* Costa de Oro

* Mario Briceño Iragorry

Disciplinas:

* Baloncesto 3×3 masculino y femenino * Baloncesto 5×5 masculino y femenino * Balonmano masculino y femenino * Fútbol sala masculino * Béisbol 5 * Kikimbol * Voleibol masculino y femenino

EJE 2

Municipios:

* Sucre (sede) * Lamas * Libertador * Mariño * Zamora

Disciplinas:

* Baloncesto 3×3 masculino y femenino * Baloncesto 5×5 masculino y femenino * Balonmano masculino y femenino * Fútbol sala masculino * Béisbol 5 * Kikimbol * Voleibol masculino y femenino

EJE 3

Municipios:

* Ribas * Revenga (sede) * Bolívar * Santos Michelena * Tovar

Disciplinas:

* Baloncesto 3×3 masculino y femenino

* Baloncesto 5×5 masculino y femenino

* Balonmano masculino y femenino

* Fútbol sala masculino

* Béisbol 5

* Kikimbol

* Voleibol masculino y femenino

EJE 4

Municipios:

* San Casimiro (sede) * San Sebastián * Camatagua * Urdaneta

Disciplinas:

* Baloncesto 3×3 masculino y femenino * Baloncesto 5×5 masculino y femenino * Balonmano masculino y femenino * Fútbol sala masculino * Béisbol 5 * Kikimbol * Voleibol masculino y femenino

YLAI OLMOS CASTILLO | CIUDAD MCY |FOTOS CORTESÍA PRENSA MINDEPORTE