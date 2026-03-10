Inaugurado Observatorio Regional de Juventudes Aragua

La nueva instancia tecnológica funcionará en la sede de Insajuv y permitirá recopilar datos de los 18 municipios, además servirá de espacio para facilitar el diseño de políticas públicas certeras, adaptadas a las realidades del sector estudiantil, laboral y productivo

CIUDAD MCY.- En un paso decisivo para la consolidación de espacios tecnológicos, modernos y diversos que fortalezcan y empoderen a la generación de oro aragüeña, se llevó a cabo la inauguración del Observatorio Regional de Juventudes, el cual funcionará desde los espacios del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv).

​Esta nueva instancia técnica tendrá como objetivo principal recoger, analizar, sistematizar y procesar información relevante y actualizada sobre la situación de los jóvenes en los 18 municipios de la entidad.

Además, servirá como núcleo para la planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas juveniles en las 191 comunas y circuitos comunales del territorio.

​El corte de cinta de este moderno espacio estuvo a cargo del secretario de Juventud y Deporte y director de Insajuv, Manuel López.

La actividad contó con el acompañamiento del director estadal del Ministerio de la Juventud, Anthony Bolívar; el jefe de la Gran Misión Venezuela Joven, Yonanthan Hernández; y el coordinador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV), Carlos Ayala.

​Durante la jornada, López enfatizó que esta iniciativa, orientada por la gobernadora del estado, Joana Sánchez, brindará atención integral a todos los sectores.

«Este observatorio es una iniciativa de la ciudadana Gobernadora, una lideresa joven que apuesta a los sueños de la juventud y que cree firmemente en la capacidad de pensar nuestro estado», afirmó.

​En el mismo orden de ideas, el secretario detalló el alcance operativo del recinto: «Desde este espacio vamos a estudiar el pensamiento, la acción, el quehacer y la cotidianidad de la juventud, tanto en el área académica como en la laboral y productiva. Nos va a permitir acoplar datos estadísticos de gran importancia sobre lo que significa el quehacer de la juventud aragüeña en toda su expresión».

​SEGUIMIENTO INTEGRAL

​Por su parte, Anthony Bolívar, director estadal del Ministerio de la Juventud, señaló que el observatorio garantizará un seguimiento cercano y real a la cotidianidad de los jóvenes.

«Este espacio nos va a permitir acercarnos un poco más a la realidad que viven los jóvenes en cada uno de los liceos, escuelas, universidades y dentro de nuestros circuitos comunales. Esto nos permitirá diseñar políticas públicas certeras para atender las diversas necesidades que hoy tiene el joven aragüeño», subrayó.

​Siguiendo esta misma línea, Carlos Ayala, coordinador de la JPSUV, agregó que las instalaciones serán clave para el acompañamiento de la población estudiantil.

«Con la inauguración de este espacio, se problematiza y se investiga cuáles son los requerimientos y necesidades de la juventud universitaria y de educación media, para así aplicar políticas acertadas que vayan directamente a su atención», puntualizó.

​Con la apertura de estas instalaciones, el Gobierno regional avanza y continúa consolidando espacios de altos estándares tecnológicos para brindar una atención oportuna, de calidad y mediante políticas públicas cada vez más cercanas al Poder Popular juvenil.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESÍA